台南以北17縣市低溫特報 局部地區10度以下

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氣象局10日針對台南以北17縣市發布低溫黃燈，11至12日可能有局部攝氏10度以下氣溫發生，合歡山、玉山11日清晨都有機會降雪。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北10日電）冷空氣來襲，氣象局針對台南以北17縣市發布低溫黃燈，明天至12日可能有局部攝氏10度以下氣溫發生；另外今晚至明天水氣增加，合歡山、玉山明天清晨都有機會降雪。

中央氣象局今天下午發布 低溫特報 低溫燈號小百科 🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下 🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下 🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下 註：連江縣由於地理及氣候因素，氣溫門檻值為其他地區值減4度。 看更多 關閉 ，明天至14日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，明天下午起北部地區可能有局部10度以下氣溫，明晚起至12日清晨台南以北及宜蘭、花蓮、金門局部地區可能有10度以下氣溫（黃色燈號）發生。

氣象局預報員官欣平告訴中央社記者，北台灣今晚起溫度就會一直往下，中南部則是明天白天開始高溫下降；預計明天白天北部高溫約15至17度、傍晚下班後約12至14度。

官欣平指出，這波冷空氣接近強烈大陸冷氣團，預計最冷的時間是在明天夜間至12日清晨，中部以北、東北部低溫約11、12度，南部、花東則是13、14度，部分地區則可能會出現10度以下；預計15、16日冷空氣開始減弱，但回溫幅度不大。

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降雨部分，官欣平提到，今晚起華南雲雨區東移，北台灣、東半部會有短暫雨，中南部雲量增多，會出現部分飄雨的情形；水氣持續影響至明天上半天，下半天起慢慢減少；12日至14日縮小至迎風面的大台北、東半部地區有短暫雨，中部以北山區會有零星降雨。

至於降雪的情況，官欣平提到，由於目前山區氣溫都偏低，因此主要是觀察水氣是否足夠達到標準，合歡山明天、12日清晨都有機會，玉山則以明天清晨降雪機會最大。（編輯：謝雅竹）1110110

氣象局10日針對台南以北17縣市發布低溫黃燈，預計最冷的時間是在11日夜間至12日清晨。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）