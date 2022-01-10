嘉義民雄清晨低溫11.1度 冷氣團11日南下愈晚愈冷

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（中央社記者張雄風台北10日電）根據氣象局網站，今天清晨平地最低溫為嘉義民雄攝氏11.1度。氣象專家吳德榮說，晚間水氣增多，北台灣轉有雨，明天強冷空氣南下，北台灣愈晚愈冷，12日清晨台北降至12度左右。

中央氣象局今天發布濃霧特報，中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度，嘉義及台南已出現能見度不足200公尺的現象，南投能見度也較低，請注意。

根據氣象局網站，今天截至上午8時，本島平地最低溫為嘉義縣民雄鄉11.1度、雲林縣斗南鎮11.2度；台北市則是南港區14.9度最低。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天白天東北季風減弱，氣溫微升，西半部晴時多雲，北海岸、東半部偶局部短暫雨；今晚水氣增多，北台灣轉有雨。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明天強冷空氣南下，北台灣氣溫遽降、愈晚愈冷，其他地區氣溫也逐漸下降；北、東部有局部短暫雨，中南部雲量略增；12日清晨氣溫降至最低，台北市氣象局約可降至12度上下，中部以北平地最低氣溫則約在9度左右。

吳德榮說，12日白天起至15日清晨，強冷空氣稍減弱，大氣轉乾，西晴、東偶有零星短暫降雨；白天陽光下或不覺冷，夜間因強輻射冷卻加成，早晚氣溫很低，新竹以南至台南，清晨平地最低氣溫仍有8至10度，日夜溫差很大，夜間應注意保暖及防寒。

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吳德榮提到，最新模式模擬顯示，15日白天起冷空氣減弱，氣溫明顯回升，西晴東偶雨；16日另一波冷空氣前緣開始南下，迎風面轉雨，氣溫下降；其強度各國模式皆在調整中，待繼續觀察。

至於高山降雪的條件，吳德榮表示，明天高度約2000公尺的太平山將逐漸降至零度，伴隨水氣，有降雪機會；12日白天起氣溫升，降雪條件轉差。未來一週3000公尺以上高山，低溫大都可降至零度以下，水氣條件則未盡理想，合歡山、雪山雖稍優於玉山，仍須持續觀察。（編輯：管中維）1110110