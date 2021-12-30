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北市熱水器補助3000元 元旦起受理

2021/12/30 13:50（12/30 17:07 更新）
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台北市消防局30日表示，111年度燃氣熱水器遷移或更換補助計畫將於元旦起受理，補助名額共計400戶，每戶補助新台幣3000元，並以台北市低收入戶為優先補助對象，額滿即截止申請。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 110年12月30日
台北市消防局30日表示，111年度燃氣熱水器遷移或更換補助計畫將於元旦起受理，補助名額共計400戶，每戶補助新台幣3000元，並以台北市低收入戶為優先補助對象，額滿即截止申請。（台北市消防局提供）中央社記者黃麗芸傳真 110年12月30日
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（中央社記者黃麗芸台北30日電）居家防範一氧化碳中毒為冬季維護居家安全的重要工作，台北市消防局今天表示，111年度燃氣熱水器遷移或更換補助計畫將於元旦起受理，補助名額共計400戶。

消防局今天發布新聞稿表示，本次補助對象為經派員居家訪視確認，屋外型熱水器裝設於屋內，或加蓋陽台及半密閉自然排氣型熱水器未裝設排氣設備，或裝設錯誤的排氣管等，上述不當安裝情形導致有一氧化碳中毒疑慮者，即符合申請補助資格。

消防局說，111年度燃氣熱水器遷移或更換補助計畫將於明年1月1日起受理，補助名額共計400戶，每戶補助新台幣3000元，並以台北市低收入戶為優先補助對象，額滿即截止申請。

根據消防局統計，台北市近3年來仍有10起因燃氣熱水器造成的一氧化碳中毒事件，造成1死、26傷，分析原因多為燃氣熱水器安裝不當，且因天氣寒冷緊閉門窗而導致意外。

消防局呼籲，家中使用燃氣爐具（熱水器、瓦斯爐）時，務必打開一扇窗，保持居家環境通風，避免燃燒過程因通風不良或燃燒不完全，導致一氧化碳中毒。

消防局提醒，安裝燃氣熱水器可遵守五要原則，包括要保持環境的通風、要注意平時的檢修、要使用安全的熱水器品牌、要選擇正確的型式、要注意安全的安裝。（編輯：唐聲揚）1101230

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