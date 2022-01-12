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強烈大陸冷氣團來襲 中部以北及東北部探12度

2022/1/12 08:22（1/12 08:47 更新）
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中央氣象局指出，12日持續受到強冷空氣影響，中部以北都是整天涼冷，南部地區較為舒適。（中央社檔案照片）
中央氣象局指出，12日持續受到強冷空氣影響，中部以北都是整天涼冷，南部地區較為舒適。（中央社檔案照片）
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（中央社台北12日電）氣象局表示，今天持續受到強冷空氣影響，白天北台灣高溫不超過攝氏16度，花東地區整天低於20度，中台灣高溫也降至22度左右，中部以北都是整天涼冷，南部地區較為舒適，溫度還有24度。

中央氣象局指出，入夜後仍需留意低溫情況，在中部以北至東北部12、13度，南部及花蓮14度左右，台東、高屏、恆春半島15、16度，局部地區仍可能出現與今天清晨類似的低溫，需注意保暖，農林漁業也請提防長時間低溫造成的寒害。

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在天氣表現上，桃園以北及台灣東半部地區有局部短暫雨，北部其他地區及中部山區也有零星短暫飄雨的機率，其餘地區則是多雲到晴的天氣，越往北雲量稍多。

此外，東北風偏強，台南以北、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門易有8至9級強陣風；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，鄰近海域有較強風浪，也請大家多注意。（編輯：張芷瑄）1110112

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