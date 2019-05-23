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美宣布最新制裁名單 北京：停止錯誤作法

最新更新：2019/05/23 17:21

（中央社台北23日電）美國國務院國際安全與防擴散局22日宣布對13個陸企和個人實施制裁。中國政府回應時要求美方停止錯誤作法，並稱將採取必要措施維護企業合法權益。

綜合陸媒報導，中國商務部新聞發言人高峰表示，已注意到美方有關舉措。近期美方頻頻使用長臂管轄措施打壓中國企業。中方一貫堅決反對任何國家，使用國內法對中國企業進行所謂的長臂管轄。

高峰強調，中方敦促美方停止錯誤作法，避免對中美經貿關係造成進一步衝擊。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業合法權益。

當前中美貿易戰升溫之際，繼中國通訊設備巨頭華為公司遭美國封殺後，美國又開始新一輪的制裁措施。

美國國務院國際安全與防擴散局（Bureau of International Security and Nonproliferation）聲明要求，任何美國政府部門不得向這些企業或個人採購任何服務、產品、技術，不得與這些人員訂立任何服務、產品、技術採購合同，不得向這些企業與人員提供任何協助，以及暫停授予這些人員現有的所有許可。

制裁名單包括友祥科技和浙江兆晨科技等10家企業實體和3名個人。同時遭到制裁者，還包括1個伊朗實體、3個俄羅斯實體和5個敘利亞實體。

上述實體與個人遭指違反「伊朗、北韓和敘利亞防擴散法案」，向伊朗、敘利亞和北韓轉移軍品管控清單上的物品、技術或服務，或從伊朗、敘利亞和北韓採購軍品管控清單上的物品、技術或服務。（編輯：周慧盈/林克倫）1080523

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