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楊鎮浯將赴北京訪問 爭取對金門更多優惠利多

最新更新：2019/06/03 21:46
金門縣長楊鎮浯（後右6）展開中國大陸5天訪問行程，3日到福建省漳州市漳浦縣，見證金酒公司與天福集團簽署合作意向書。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年6月3日
金門縣長楊鎮浯（後右6）展開中國大陸5天訪問行程，3日到福建省漳州市漳浦縣，見證金酒公司與天福集團簽署合作意向書。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年6月3日

（中央社記者黃慧敏金門縣3日電）金門縣長楊鎮浯持續中國大陸之行，明天將前往北京，預計拜會大陸國台辦、北京市台辦等單位，爭取對金門更多優惠利多。這將是楊鎮浯擔任縣長以來，首次訪問北京。

楊鎮浯昨天啟程赴中，今天拜會漳州市政府時，建議從兩地宗教與旅遊先做起，鼓勵兩地居民交流互動，增進兩城市的合作發展。楊鎮浯並到漳州市漳浦縣，見證金酒公司與天福集團戰略合作簽約儀式。

金門縣政府表示，金酒與天福將共同開發6項酒品，首筆訂單預計在中秋前夕於天福集團轄下1200家門市上架銷售；這次合作是金酒首度與其他品牌聯名推出酒品，將金門高粱酒打造成為福建省伴手禮，拓展金酒在大陸市場。

楊鎮浯今天並與廈門市政府交流座談，雙方就近期熱門的「四通」議題交換意見，並討論金門民眾關注的海漂物與生活垃圾處理、旅遊與金門生鮮牛肉銷陸等事項，達成初步共識。

楊鎮浯表示，金廈淵源深厚，而且有小三通的基礎，尤其歷經小三通18年運作，透過小三通往來兩岸的旅次即將突破2000萬；顯見推動金廈旅遊圈已有亮眼的成績單，期許未來金廈能持續合作，打造兩岸城市交流的楷模與典範。

結束福建行程，楊鎮浯明天將前往北京，預計拜會大陸國台辦、北京市台辦等單位，爭取對金門更多優惠利多。這也是楊鎮浯上任以來首次的北京之行。（編輯：陳俊碩）1080603

金門縣縣長楊鎮浯（左7）率團訪中，3日拜會漳州市政府時，盼兩地居民多交流互動，增進雙方合作發展。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年6月3日
金門縣縣長楊鎮浯（左7）率團訪中，3日拜會漳州市政府時，盼兩地居民多交流互動，增進雙方合作發展。（金門縣政府提供）中央社記者黃慧敏傳真　108年6月3日
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