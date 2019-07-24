創業家孫宇晨取消巴菲特午餐 被指涉嫌非法集資

（中央社台北24日電）中國加密貨幣創業者孫宇晨昨天稱因健康因素取消原訂24日與富豪巴菲特的午餐。陸媒財新網今天獨家報導，真相是孫宇晨涉嫌非法集資，在當局整治網路金融亂象背景下，他可能會被立案調查。

孫宇晨1990年出生，還不到30歲。他是加密貨幣波場幣（Tron）創始人，也是幣圈的爭議人物。

今年6月，孫宇晨宣布以457萬美元的創紀錄高價拍下與全球投資名人巴菲特的午餐會。他原本想藉此機會向曾批評比特幣的巴菲特「布道」數位貨幣，並且拉抬自家波場幣的聲勢。

不過，午餐錢付了，人卻去不了。根據孫宇晨微博，他因為突發腎結石正在醫院治療，目前在恢復期，「無法接受採訪」。他並表示，和巴菲特的午餐之約依然有效。

財新網報導指出，在當局持續整治網路金融亂象的背景下，孫宇晨已被限制出境。近日，國家互聯網金融風險專項整治小組辦公室已就孫宇晨涉嫌非法集資、洗錢、參與涉黃、涉賭等問題，建議公安機關立案調查。這將是這名網紅創業者遭遇的最大危機。

孫宇晨則回應，他一直與監管保持積極溝通，並將微博上的幾點聲明作為回應，包括「網傳非法集資不實」和「網傳洗錢不實」。

2017年9月中國監管嚴禁境內的虛擬貨幣發行和交易後，波場幣轉戰新加坡，但仍有大量投資者來自中國大陸。近期，波場幣的價格一路下行，孫宇晨稱病取消前述午餐會後，更是在3小時內急跌10%。（編輯：張淑伶/周慧盈）1080724