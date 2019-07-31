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中國暫停47城市來台自由行
中國文化和旅遊部官網公告，鑑於當前兩岸關係，自8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證；47個開放來台自由行的省市都將停發。旅遊業界估計，將影響每個月約15萬人次的陸客客源。
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中國暫停47城市來台自由行7/9

中國暫停來台自由行 民進黨：割斷兩岸交流元凶

最新更新：2019/07/31 16:23

（中央社記者葉素萍台北31日電）中國文化和旅遊部官網公告自8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證。民進黨今天表示，當今單方面割斷兩岸交流的元凶，就是中國政府；兩岸旅遊不該成為「以經逼政」的老把戲。

中國文化和旅遊部官網公告，鑑於當前兩岸關係，自8月1日起暫停申請及核發赴台灣自由行通行證；47個開放來台自由行的省市都將停發。

民進黨發言人李明俐今天指出，台灣是一個民主自由的國家，中共透過封殺自己旅客來台的行徑，宛如害怕中國人民體驗到自由民主的甜美果實，令人費解。

李明俐說，這也凸顯出，當今單方面割斷兩岸交流的元凶，就是中國政府；任何協議都在專制人治的政權之下，形同廢紙。從2016年以來，中國不斷以陸客作為要脅民進黨政府的武器，但透過開放更多國家的遊客來台灣，不只來台外國遊客屢創新高，更提升台灣在國際的能見度。

李明俐強調，兩岸旅遊不該成為「以經逼政」的老把戲，這不僅加劇兩岸人民之間的鴻溝，更凸顯中共對台政策的缺乏自信。台灣不會在這種政治壓力下輕言屈服，台灣會更張開雙臂，擁抱更多國家的旅客，讓他們多認識和了解台灣，也讓民主自由、人文風情成為代表台灣的一張閃亮名片。（編輯：郭萍英）1080731

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