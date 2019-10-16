主席撐香港個資被曝光 台灣基進譴責

（中央社記者王淑芬高雄16日電）「香港解密」網站公布上百名香港示威者個資，包括台灣基進黨主席陳奕齊在內，還有聲援香港的台灣人也被鎖定，甚至收到恐嚇信，台灣基進貼文譴責：「你我都可能是陳彥霖們」。

台灣基進在臉書FB社群貼文，「北京認證，台灣基進黨主席列香港暴徒」，譴責中共散播恐懼，呼籲人民在明年大選不僅要守住台灣，更要在國會擁有「堅定護台防中」的立委。

香港一名15歲女學生陳彥霖失蹤後被尋獲時已是浮屍，台灣基進在臉書貼文還說案情讓國際高度懷疑根本是黑警殺人滅口。

事後，「香港解密」在網路上公布的「北京黑名單」，出現了台港公眾人物，其中還有陳奕齊。

台灣基進在臉書貼文指出，最可怕的就是那些被列入其中、默默無名的市井小民，「你我都可能是陳彥霖們」。

台灣基進指出，北京公布香港女學生地址電話，恐危生命安全；譴責中共與港府為了打壓異己，竟然做出「香港解密」網站，公佈了數百名香港市民的個人資料，就連聲援香港的台灣人，也遭認證為「暴徒」。

網站公布內容包含中英文姓名、照片、電話，甚至是直接公布住址、護照號碼、臉書帳號，台灣基進認為此舉根本是直接鼓勵和黑道與黑警「直接關切與處理」。

「北京黑名單」，出現台港公眾人物，台灣基進認為最可怕的是，那些被列入其中、默默無名的市井小民，你我都可能是「陳彥霖們」。

有關陳奕齊也被名列其中，台灣基進說這並不是他第一次受到中國的威嚇打壓，4年前參與立委選舉時就因為主打「清除中國白蟻滲透」的政見就被提醒過。

台灣基進呼籲台灣人民謹記在心，明年大選不只要守住台灣更要擁有「堅定護台防中」的立委。（編輯：卞金峰）1081016