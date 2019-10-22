陳同佳案 柯文哲：看嘸民進黨在搞什麼鬼

（中央社記者梁珮綺台北22日電）港府願助港女命案凶嫌陳同佳來台投案，台北市長柯文哲今天說，「人家要投案，你就讓他投」、「我看嘸民進黨在搞什麼鬼（台語）」，認為選舉快到了，所有人都抓狂、起肖（台語）。

柯文哲說，若換成酒駕撞死送報生潛逃海外的英籍人士林克穎，「政府態度如何？」認為應平常心以對，該怎麼辦就怎麼辦。

柯文哲上午在市政大樓12樓接受媒體聯訪時，做上述表示。

陳同佳願赴台「自首」，不過，藍綠意見相左，陸委會指出，陳以「私人名義」來台投案，可能落入「一中框架」陷阱；行政院長蘇貞昌認為，香港特首林鄭月娥配合中國，此時陳來台投案，不符常情。

國民黨則認為，陳同佳是台灣通緝犯，主動來投案，沒有拒收道理；國民黨總統參選人韓國瑜指出，蔡政府利用香港反送中事件增加選票，批蔡政府不該自我閹割主權，殺人就該回台審判。

被問及「民進黨不接受陳同佳就是要繼續操作反送中」時，柯文哲說，「不操作很可惜啊」。

另外，關於「捍衛中華民國主權」議題，柯文哲重申，「國是中華民國、家是台灣，在台灣變成最大公約數」。（編輯：張銘坤）1081022