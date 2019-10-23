法界：陸委會港府司法磋商 陳同佳案才有後續

（中央社記者劉世怡台北23日電）法界人士今天分析，陸委會及港府應進行司法合作磋商，就人犯移交、證據交流談好，才能使陳同佳案件執行及偵辦順利，光有人犯歸案自白，在無足夠官方證據下，恐無法還原事實。

陳同佳去年在台殺害同為港人的女友，隨後潛逃回港，成為香港修訂「逃犯條例」及「反送中」運動導火線。港府宣稱，陳同佳今天出獄後，將協助他來台投案。陸委會透過既有管道，致函、致電港府，檢警擬派員赴香港押解陳同佳來台受審，但遭港府拒絕。

人犯移送來台部分，法界人士分析，港澳事務主責為陸委會，入境部分主責為內政部的移民署，香港籍嫌犯陳同佳刑滿出獄為自由之身，現有港警保護人身安全，他應如何入境，怎麼入境，應由陸委會及港府先進行司法合作磋商。

由於台港並無簽署雙方司法互助協議，但依以往遞解犯嫌慣例程序，多會在機場或是空橋航空器上交接人犯。

法界人士指出，因陳同佳已遭士林地檢署通緝，只要一入境就會被司法警察（移民署、刑事局幹員等）逮捕，再移送士檢歸案，由承辦檢察官開偵查庭訊問，訊後做出聲押或交保等強制處分；檢方後續依陳同佳陳述內容及相關證據進行調查。

法界人士舉例，民眾在國外持刀砍死人，刀子留在國外，僅這名民眾返國接受司法偵訊，這樣證據是不足的，只有人犯自白情形下，可能不足以定罪，且如果民眾翻供說人不是他殺的，怎麼辦，凶器刀子才是最有力的證據，上頭有指紋甚至留有DNA。

因此，以陳同佳案來說，在港證據，包含認罪書、庭訊口供等都是重要證據，並且必須透過官方認證出具，否則也可能被法官認定沒有證據能力。

人犯、證據都有，檢方才能順利偵辦，還原殺人事實並調查動機以及犯意（預謀殺人還是臨時起意），最終還給被害人公道及伸張正義。（編輯：陳清芳）1081023