台人辦台港民主運動展 自由廣場演唱會撐香港

（中央社記者陳秉弘台北4日電）香港反送中示威持續至今。對於香港情勢發展憂心的台灣民眾，將與香港策展團隊合作，策劃「台港民主運動展」，並將於自由廣場舉辦演唱會，以實際行動聲援、支持香港。

因為憂心「今日香港、明日台灣」，台灣民間團體多次發起相關的集會遊行，希望能以實際行動，讓世界知道台灣願共同守護民主自由的意志，並表達對香港的支持。

台灣許多民眾9月底上街頭，參與撐香港反極權的遊行後，台灣「守民主護台灣大聯盟」將在下週舉辦「Freedom is not Free台港民主運動展」以及「撐香港，要自由」演唱會，除了表示支持香港，也盼世界上有更多人關注台港兩地對於民主的堅持。

「撐香港，要自由」演唱會製作人柯智豪表示，本次演唱會將有多組樂團、歌手一同獻聲，卡司以及詳細活動內容會陸續公布。柯智豪也強調，為了讓香港與全世界聽到台灣撐香港的聲音，邀請所有民眾到場共同撐香港，要自由。

確定到場支持的董事長樂團主唱「吉董」吳永吉則表示，無論是6月份台港音樂人跨海合作的單曲專輯「撐」，以及本次「撐香港，要自由」演唱會，音樂人都是自發性加入，共同表達台灣對香港的支持。

吳永吉也表示，6月份的單曲專輯「撐」的販售收入，將扣除相關行政與稅金後，全數捐予612人道支援基金，用於所有反送中運動相關人士的人道支援。

「Freedom is not Free台港民主運動展」將於16日登場，地點在剝皮寮歷史街區「廣州街145號、147號展間」，為期兩週；「撐香港，要自由」演唱會則將於17日下午5點40分於自由廣場前舉行。（編輯：屈享平）1081104