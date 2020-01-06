武漢肺炎 WHO：不建議對中國實施旅行限制

（中央社記者周慧盈北京6日電）世界衛生組織（WHO）官網5日針對中國武漢不明原因肺炎通報說，根據目前掌握的資訊，不建議對中國實施任何旅行或貿易限制。

湖北省武漢市爆發不明肺炎引起許多人恐慌，北京新京報網等陸媒今天轉述了世衛組織的通報，藉此降低相關影響。

世衛組織通報顯示，「2019年12月31日，世界衛生組織中國辦公室獲悉湖北省武漢市發現了不明病因肺炎病例。1月1日，世界衛生組織要求中國政府提供進一步的資料，以評估風險」。

世界衛生組織表示，根據目前掌握的資料，「不建議對旅客採取任何特殊措施；如果旅行期間或旅行後出現呼吸系統疾病症狀，建議旅客就醫並告知醫護人員其旅行經歷」。

武漢市衛健委昨天晚間公布的最新通報顯示，截至5日8時，武漢市共報告符合不明原因的病毒性肺炎診斷患者59例，其中重症患者7例，其餘患者生命體徵總體穩定，目前所有患者都在武漢市醫療機構接受隔離治療，無死亡病例。

通報顯示，截至目前，未發現明確的人傳人證據，也未發現醫務人員感染；同時已排除流感、禽流感、腺病毒、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）和中東呼吸道症候群（MERS）等呼吸道病原。

據表示，病原鑑定和病因溯源工作仍在進一步進行中。（編輯：沈朋達）1090106