武漢肺炎當地暫無新增病例 687人接受觀察

（中央社台北14日電）中國武漢市衛健委昨天通報，武漢在12日沒有新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例，治癒出院1例。此外，深圳市11日也出現一名重症肺炎患者，但院方表示，和武漢近期肺炎沒有關聯。

根據武漢市衛生健康委員會官網13日的通報，截至目前，武漢市累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例41例，已治癒出院7例，治療中重症6例，死亡1例，其餘患者病情穩定，患者均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。

武漢新型冠狀病毒自12月底爆發，通報顯示，累計追蹤密切接觸者763人，已解除醫學觀察76人，尚在接受醫學觀察687人，密切接觸者中，沒有發現相關病例。

此外，深圳衛健委微博12日轉發一則消息，表示深圳出現一名重症肺炎病例，但與武漢近期的肺炎疫情沒有關聯。

患者是41歲的印度籍女性，在深圳國際學校任教。她在咳嗽一週、發燒兩天後，11日住進蛇口人民醫院，出現嚴重呼吸衰竭，當天下午被轉進南山區人民醫院重症醫學科救治。

深圳市南山區人民醫院表示，這名患者尚未脫離危險期，但經檢測，已排除流感、禽流感、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS），及新型冠狀病毒感染。此外，該病例與武漢近期報告的不明原因肺炎疫情沒有關聯。（編輯：張淑伶/賴言曦）1090114