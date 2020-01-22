湖北新型冠狀病毒確診444例 增至17死

（中央社台北22日電）湖北省政府晚間召開新聞發布會證實，至22日晚上8時，湖北省累計報告新型冠狀病毒感染確診病例444例，死亡17例；其中，湖北省22日當天新增的確診69例、武漢占62例，新增死亡8例。

武漢市政府為加強公共場所管理，切斷病毒傳播途徑，防止新型冠狀病毒感染的肺炎疫情傳播擴散，晚間發布通知稱，決定自即日起，武漢市所有公共場所實施佩戴口罩的控制措施，市民拒戴口罩、不聽勸阻者，按治安管理處罰法處理。

新京報報導，湖北省晚間通報全省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作。截至22日晚間8時，湖北省已治癒出院28例，死亡17例。

目前仍在醫院治療者399例，其中重症71例，危重症24例，均在定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者2556人，解除醫學觀察863人，尚在接受醫學觀察1693人。

至於黃岡市的肺炎疫情，截至22日9時，確診12例、疑似病例16例。確診病例中有醫生1人、護士4人、其他7人。患者年齡最小24歲、最大76歲。目前，無危重病例，無死亡病例。追蹤管理密切接觸者82人，均無異常症狀。

長江日報報導，武漢市決定自22日起，全市啟動進出城道口重大疫情排查防控工作，依法依規對過往車輛及人員實施疫情排查防控。

報導稱，各檢測點已細化工作流程，加強執勤人員防護措施，自即日啟動後，將持續實行24小時運轉模式直至疫情結束，力保疫情排查「不漏一車、不漏一人」，同時也懇請廣大市民群眾予以配合。

此外，武漢市衛健委網站也發布消息稱，湖北省22日啟動突發公共衛生事件Ⅱ級應急回應，根據「傳染病防治法」有關規定，全省新型冠狀病毒感染的肺炎情況由省衛生健康部門發布；自22日起，武漢市衛健委不再發布全市新型冠狀病毒感染的肺炎情況。（編輯：林克倫）1090122