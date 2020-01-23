武漢還有數百台灣人 陸委會：尚未接獲協助請求

（中央社記者賴言曦台北23日電）中國大陸武漢爆發大規模新型冠狀病毒肺炎疫情，大陸委員會表示，估計當地尚有超過100名台商、100至200名左右的台灣青年留守當地，目前尚未接獲需要協助的請求。

中國大陸湖北省武漢市是新型冠狀病毒肺炎疫情的起源地，當地疫情指揮防控指揮部於今天凌晨2時宣布，自今天早上10時起，暫停公共運輸，當地機場、高鐵站、火車站等離漢通道暫時關閉，並要求市民無特殊原因不得離開武漢。

陸委會今天晚間以書面形式回覆中央社記者提問表示，武漢市當地台商粗估約有2000人，多數已提前返台，但也有少部分在當地企業留守。

陸委會引述武漢台商協會副會長鄭于貞指出，武漢當地估計還有100名以上台商、100至200名台灣青年留守。陸委會表示，目前尚未收到台灣留守武漢的人員提出需要協助的請求。

陸委會補充，春節期間將透過海峽交流基金會協請當地台商協會關注留守當地的台灣人員的情況，國人若在中國大陸有緊急狀況需要聯繫，可撥打海基會緊急服務中心專線886-2-25339995尋求協助。

陸委會也呼籲，民眾在中國大陸期間，應盡可能避免出入傳統市場及醫療院所，而在此期間返台者，也需做好自我健康管理。（編輯：張淑伶）1090123