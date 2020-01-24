更多編輯台推薦新聞：
早安世界》武漢肺炎疫情升高 湖北封閉6城疫情擴散多國
早報

早安世界》武漢肺炎疫情升高 湖北封閉6城疫情擴散多國

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡
生活

台彩大樂透加碼春節大紅包 開獎獎號看這裡

曾之喬小年夜宣布喜訊 情定飛輪海辰亦儒
娛樂

曾之喬小年夜宣布喜訊 情定飛輪海辰亦儒

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看
生活

不斷更新／武漢肺炎擴散 最新疫情防範措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

武漢肺炎內蒙古首例確診 為湖北自駕傳入

最新更新：2020/01/24 12:25

（中央社台北24日電）內蒙古衛生健康委員會今天通報，新增確診感染新型冠狀病毒肺炎病例一例，為內蒙古首例。這名30歲的男患者家住湖北武漢，21日自駕到達滿洲里市後，直接前往醫院就診，才被發現感染。

據內蒙古衛健委官網公告，這名樂姓男子家住武漢市，從事服裝生意，21日自駕到達滿洲里市後，直接前往滿洲里市人民醫院急診就診，經內蒙古自治區綜合疾控中心實驗室覆核，確認該病例為新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例，為內蒙古自治區報告的首例確診病例。

這起武漢自駕移入病例曝光後，立即引發中國網友撻伐，痛批「千里送毒」。

除此之外，內蒙古錫林郭勒盟也新增2起疑似病例。其中，在二連浩特市發現的疑似病例，為一名27歲的女性，她長期在武漢市工作，22日從北京站乘坐K3火車前往莫斯科，達到二連浩特車站時，海關進行醫學排查發現。

在錫林浩特市發現的疑似病例則是一名58歲婦人，她也在武漢市工作，16日自武漢到錫林浩特市探親，23日到錫林郭勒盟中心醫院發熱門診就診。

報導表示，兩人目前均已在定點醫院接受隔離治療，患者實驗室檢驗結果正在按規定覆核中，確定密切接觸者均已隔離醫學觀察。（編輯：繆宗翰）1090124

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報