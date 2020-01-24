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武漢肺炎未必會發燒咳嗽 中國醫院：需高度警惕

最新更新：2020/01/24 18:48
中國武漢大學人民醫院發布報告指出，有些武漢肺炎的患者一開始並沒有典型的發燒、咳嗽、乏力症狀，增加了診斷難度和傳染機會。圖為23日武漢市民眾戴口罩等候公車。（中新社提供）
中國武漢大學人民醫院發布報告指出，有些武漢肺炎的患者一開始並沒有典型的發燒、咳嗽、乏力症狀，增加了診斷難度和傳染機會。圖為23日武漢市民眾戴口罩等候公車。（中新社提供）

（中央社台北24日電）中國武漢大學人民醫院今天發布的一項報告指出，臨床上有些武漢肺炎的患者一開始並沒有典型的發燒、咳嗽、乏力症狀，而是腹瀉、頭痛等，這增加了診斷難度和傳染機會。

人民日報app報導，武漢大學人民醫院研究組24日發布「高度重視非呼吸系統的首發症狀—新型冠狀病毒性肺炎（2019-nCOV）患者的識別與防護」，提醒醫護人員及公眾，高度警惕以非呼吸系統症狀為首發症狀的隱形傳染源。

根據中國衛健委先前發出的通知，2019新型冠狀病毒性肺炎（武漢肺炎）的臨床表現多為發燒﹑乏力﹑乾咳，但武大醫院迄今已發現多個非典型案例。

其中一個病例為45歲男性，因腹瀉3天到消化科門診就診，詢問病史發現他有武漢肺炎接觸史，在進行胸部CT（電腦斷層掃描）後，診斷感染了武漢肺炎。

院方表示，這名病患就診時並無發燒、咳嗽等呼吸系統典型症狀，僅以消化系統症狀為首發表現：如輕度食慾不佳、乏力、精神差、噁心嘔吐、腹瀉等；以神經系統症狀為首發表現：如頭痛；以心血管系統症狀為首發表現：如心慌、胸悶等；以眼科症狀為首發表現：如結膜炎；僅有輕度四肢或腰背部肌肉酸痛。

這項結果顯示，還需要加強對武漢肺炎發病症狀的認識；此外，這類病人容易到消化內科、神經內科、心血管內科就診，增加了診斷難度，容易造成漏診或者誤診；患者很容易忽視嚴重性，進而增加傳染的機會。（編輯：張淑伶）1090124

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