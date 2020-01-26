武漢封城因應肺炎疫情 街道與超市貨架空蕩蕩

（中央社長沙26日綜合外電報導）武漢肺炎疫情擴散，中國多座城市實施封城。率先封城的武漢流出的影像顯示，擁有1100萬人口的武漢本週末街道大致淨空、超市擠滿人，但架上已是空盪盪，呈現出一幅超現實景象。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，照片顯示，湖北省武漢市街頭昨天多半空無人車。當局截至今天仍禁止所有機動車輛通行，以管控人員流動。唯有獲特別允許的車輛、免費接送車輛與政府用車才能上街。

武漢各地許多商店都因疫情停止營運，包括星巴克（Starbucks）與麥當勞（McDonald's）。星巴克已將湖北省90家分店全數關閉。

照片顯示，現在依然營業的雜貨店出現滿滿戴口罩的排隊人潮，架上已是空空如也。不過因為中國許多店家農曆春節期間都會休息，就算無疫情出現，很多人可能已在本週末前在家囤好貨。

中國當局表示，武漢食物供應充足，毋須恐慌。

法新社則報導，時值農曆春節，本該是開開心心慶祝的時候，武漢許多人卻焦急地待在擁擠的醫院，忍受長長排隊人龍。一名不願具名的婦女告訴法新社：「要看醫師至少要花5個鐘頭。」

另有一名30多歲男子表示，有人已經排了兩天隊，許多人還帶上自己的椅子。

不過法新社訪問到的武漢居民一般仍從容看待這波難關。一名王姓男子說：「我很有信心。我相信武漢市政府能打敗這波（疫情）。」

根據路透社，在鄰近的湖南省省會長沙市，當地居民也認為封城只是時間問題。有藥局口罩幾乎銷售一空，店員表示，現在只剩下「比較便宜、效果比較差的」口罩。

也有長沙的飯店人員告訴路透社，他們已接獲指示，不接受任何來自湖北省的人訂房。

美國國務院今天表示，美國將安排飛機前往武漢撤離領事人員和美國公民。華爾街日報（The Wall Street Journal）稍早引述不具名消息人士指出，這架飛機約可容納230人。據信武漢市內約有1000名美國公民。

法國則計劃用巴士撤離受困湖北省的法國公民。斯里蘭卡駐北京使館也表示，正在考慮對斯國國民採取行動。

世界衛生組織已將武漢肺炎的病毒定名為「2019新型冠狀病毒」（2019－nCoV）。截至目前中國累計確診病例1975例，累計死亡病例56例。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）1090126