武漢市長坦承疫情披露不及時：願革職以謝天下

（中央社台北27日電）中國武漢市市長周先旺今天說，人類和城市發展史上都沒有「封城」措施，只要有利於新型肺炎的控制，即使承擔什麼責任都可以，武漢市委書記馬國強和他都願意「革職以謝天下」。

針對外界批評武漢疫情資訊披露不及時，周先旺坦承各方對武漢資訊的披露是不滿意的，「我們既有披露不及時的一面，也有我們利用很多有效資訊來完善我們的工作不到位的一面」。

他說，「披露的不及時，這一點大家要理解，因為它是傳染病，傳染病有傳染病防治法，它必須依法披露。作為地方政府，我獲得這個資訊以後，授權以後，我才能披露，所以這一點在當時有很多不理解」。

周先旺27日下午接受官媒央視新聞直播專訪，作以上表示。

在專訪中，央視記者董倩表示直播間已經消毒，所以她沒戴口罩，但周先旺仍堅持全程戴口罩，他聲稱「要帶頭按照專家的要求來進行必要的這種防控」。

針對武漢爆發新型肺炎疫情，又率先宣布封城，周先旺說，一個超過千萬人口的城市採取封城，他們說在人類史上沒有，在人類的城市發展史上也沒有，但是面對今天疫情的威脅，「我們把這個門關了，有可能把疾病阻斷了，但是在歷史上我們都會留下罵名」。

他說，「我們認為只要有利於疾病的控制，只要有利於人類生命安全，馬國強（武漢市委書記）說我們承擔什麼責任都可以，因為關門，人民群眾對我們有意見，我們革職以謝天下，只要把疫情控制好，我們都願意」。

周先旺說，因為武漢是病毒性肺炎的疫源區，把疫源區管控好，就可以阻斷它的繼續傳播。傳染病的控制首先是控制傳染源，「武漢人少出去，在這個時候，就是對全國的貢獻，就是對人類的貢獻」。

他聲稱做出關閉離漢通道的決定後，得到武漢市民的理解，更產生很好的效果，就是武漢人外出的大幅度下降；「在阻斷傳染源上，這個效果是非常明顯的」。

當被問及恐慌如何平息，他說，「恐慌是我們不知道、無形的壓力，現在大家看得清楚，感染那是個什麼狀況，感染目前是一種什麼樣的外部威脅，我覺得現在的問題不是恐懼了，因為明瞭了，如果說不有效面對，不斬斷傳染源、不控制傳播途徑，你就要被傳染，大家清楚以後就不是恐懼了，而是怎麼把這種工作做好的責任和壓力了」。

針對武漢醫療資源傳出緊缺，周先旺說，面對這種突如其來的疫情，大家壓力都很大。特別是醫療資源，武漢市也是全國特別重要的醫學中心，在這方面能力好於很多城市，但是面對一下突如其來的這麼大的傳染病的資源的需求，就「捉襟見肘」了，所以各方面的矛盾就充分暴露了。

據央視新聞官方微博，武漢官方原本並非安排周先旺接受央視專訪，但「臨時換人」由他上陣。

對此，周先旺說，「他們怕我說不清，我說我去吧，如果說我工作不到位，就全部展示出來」。

他最後還給自己接受專訪的表現打了80分。（編輯：楊昇儒）1090127