中國處理疫情無方引發民怨 湖北官員成箭靶

（中央社北京27日綜合外電報導）中國武漢肺炎疫情肆虐，民眾對於當局處理疫情不當感到憤怒，批評危機中心湖北省和省會武漢市的官員無能，網友嘲弄這些官員連防護口罩都戴不好。

法新社報導，疫情嚴重的湖北省舉行電視記者會，包括湖北省長王曉東、武漢市長周先旺跟湖北省政府秘書長別必雄皆出席，但許多中國網友卻被他們在記者會上的一連串錯誤激怒。

王曉東沒戴口罩出席記者會，違反武漢強制在公共空間戴口罩的規定。微博網友還指出，周先旺錯誤配戴口罩，把口罩內外戴反。

網友批評，若連市長都不知道怎麼戴口罩，「一般百姓怎麼會知道」。甚至有人嚴厲指責這些「無能又不負責任的政客」。

在中國，對政治人物的批評，往往快速被刪除，但這次百姓的憤怒言論罕見超過網路審查速度，批評記者會的一個標籤到今天中午為止，在微博上獲得超過6.8億瀏覽次數。

網友也把焦點放在王曉東錯誤不斷的發言上，他在提及湖北省口罩年產量時，一再修正數據，從108億到18億，再減到108萬副。

這讓一名網友不敢置信地表示：「作為湖北省長，你怎麼會不知道湖北省生產多少口罩？」

湖北省是疫情爆發中心。武漢肺炎目前造成至少81人喪命，並在全球感染超過2700人，包括美國、澳洲及台灣。（譯者：侯文婷/核稿：林治平）1090128