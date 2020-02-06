重慶市緊急採購口罩 被雲南大理攔截徵用

（中央社台北6日電）武漢肺炎疫情爆發後，中國醫療物資緊缺，近日竟發生地方政府搶口罩事件。陸媒報導，重慶市向雲南省廠商緊急採購的一批口罩，半路被大理市官方攔截徵用；重慶事後還發文向大理討要未果。

另據大陸網友在微博爆料的一份公文顯示，大理不僅搶走重慶緊急採購的口罩，甚至連疫情重災區湖北省黃石市向雲南廠商採購的口罩，也被大理扣住「檢查」，逼使已經封城的黃石市4日發函給大理請求放行。

經濟觀察網報導，2月2日，雲南大理市衛生局發出的一份「應急處置徵用通知書」顯示，一批發往重慶市的口罩，被大理市政府應急徵用。這批口罩是重慶市政府指定企業採購用於疫情防控的緊急物資。

大理發給採購企業的應急處置徵用通知書稱，由於當前新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控形勢嚴峻，大里市已處於重大突發公共衛生事件1級回應狀態。全市疫情防控物資極度緊缺，為切實加強疫情防控工作，根據有關法規，「決定對你（單位）由順豐物流從雲南省瑞麗市發往重慶市的9件口罩（詳見附件），依法實施緊急徵用」。

為此，重慶新冠肺炎疫情防控小組3日發出「關於商請放行暫扣物資的函」給大理市衛生健康局，欲討回這批口罩。

公文稱，「我市委託供應商購買的一批口罩，委託雲南順豐速運有限公司大理分公司承運2月1日被貴單位暫扣（附9件快遞單號）。該批物資係重慶市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作領導小組指定企業採購用於重慶市疫情防控的緊急物資，現懇請貴單位予以放行」。

大理衛生健康局人員5日證實確有此事，並表示這批物資已經被應急徵用，並由工作組發放出去。

該人員表示，知道重慶有來函，但物資（口罩）已經發放無法追回；重慶若索要物資需與工作組商量以及與賣家（發貨方）協調。（編輯：楊昇儒/翟思嘉）1090206