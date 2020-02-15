香港康美樓疫情結束 住戶可返家

香港「康美樓事件」一度引起2019年冠狀病毒疾病大爆發的恐慌，但檢疫後確定101名住客並無感染病毒，15日可獲安排回家。（資料照片）中央社記者張謙香港攝 109年2月15日

（中央社記者張謙香港15日電）香港「康美樓事件」一度引起2019年冠狀病毒疾病大爆發的恐慌，但經檢疫後，101名住客證實並無感染病毒，今天可以回家。

香港衛生署衛生防護中心昨晚公布，青衣長康邨康美樓「A07」單位的101名住客經病毒測試後，全部樣本呈陰性，也就是沒有感染。

同時，食物環境衛生署及房屋署已為康美樓所有「A07」單位進行清潔及消毒，也檢查了各住所的排氣管，所有住戶可於今天離開檢疫中心並獲安排返回居所。

防護中心表示，將會繼續追蹤康美樓4宗確診病患的接觸者。

政府衛生部門11日凌晨公布，本地有3人確診感染2019年冠狀病毒，其中兩人同住康美樓，首名75歲男患者於1月30日發病，稍後發病的是62歲女患者。

其後，女患者的兒子和媳婦也確診感染了病毒。

據公布，男患者居於高樓層，女患者居於低樓層，兩人的住所相距10層樓，但門牌同屬「A07」單位。為此，醫學專家不排除病毒由首名患者的住所排糞管傳播病毒，原因是同一門牌的單位連接同一排糞管、化糞池。

2003年初，香港爆發「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS），九龍大型住宅區淘大花園的「災情」十分嚴重，有300多人集體感染，源頭則來自E座的超級帶菌者，病毒經由排糞管等管道傳播。

康美樓個案令政府及醫學專家一度擔心長康邨會否重演當年淘大花園的疫情。事發後，當局馬上安排康美樓全部「A07」單位住戶到檢疫中心接受隔離監察。（編輯：周慧盈）1090215