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湖北武漢肺炎累計1921死 確診破6萬

最新更新：2020/02/19 08:05
中國湖北省衛生健康委員會通報，2月18日，全省武漢肺炎新增死亡病例132人，累計確診病例已突破6萬。圖為湖北同濟醫院醫護人員為武漢肺炎患者治療。（中新社提供）
中國湖北省衛生健康委員會通報，2月18日，全省武漢肺炎新增死亡病例132人，累計確診病例已突破6萬。圖為湖北同濟醫院醫護人員為武漢肺炎患者治療。（中新社提供）

（中央社台北19日電）中國湖北省衛生健康委員會今早通報，2月18日，全省武漢肺炎新增死亡病例132人，累計死亡病例1921人；新增確診病例1693例，累計確診病例已突破6萬，來到6萬1682例。

據通報，2月18日，湖北省新增2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例1693例，其中，武漢市佔1660例。

湖北新增死亡132例，其中，武漢市116例、孝感市7例、黃石市5例。全省新增出院1266例，其中，武漢佔676例、黃岡118例、荊州70例。

截至2月18日午夜，湖北累計確診病例6萬1682例，其中，武漢4萬4412例、孝感3344例、黃岡2844例。

湖北累計死亡病例1921例，其中，武漢佔1497例、黃岡85例、孝感82例。

湖北累計治癒出院9128例。目前仍在院治療4萬3471例，其中，重症9289例、危重症1957例。

據通報，湖北現有疑似病例3462人，18日新增596人，當日排除1302人，集中隔離3355人。累計追蹤密切接觸者20萬6087人，尚在接受醫學觀察6萬8345人。（編輯：楊昇儒）1090219

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