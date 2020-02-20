湖北武漢肺炎累計2029死 治癒出院人數破萬

中國湖北省衛生健康委員會通報，18日全省武漢肺炎新增死亡病例108人，累計死亡病例2029人；新增出院1209例，累計治癒出院1萬337例。圖為武漢協和醫院西院武漢肺炎患者治癒出院。（中新社提供）

（中央社台北20日電）中國湖北省衛生健康委員會今早通報，2月18日，全省武漢肺炎新增死亡病例108人，累計死亡病例2029人；新增確診病例349例，累計確診6萬2031例；新增出院1209例，累計治癒出院1萬337例。

據通報，2月19日，湖北新增2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例349例，比18日新增數大減1344例，其中，武漢市占615例，但因為有11個省轄市核減病例，因此創下近期新低。

湖北19日新增死亡病例108例，其中，武漢占88例、孝感市7例、黃岡市2例。全省新增出院1209例，其中，武漢占553例。

截至2月19日午夜，湖北累計確診病例6萬2031例，其中，武漢占4萬5027例、孝感3329例、黃岡2839例。

據通報，湖北目前累計治癒出院人數已破萬，達到1萬337例；但全省累計死亡也突破2000，來到2029例，其中，武漢1585例、孝感89例、黃岡87例。

湖北目前仍在院治療有4萬3745例，其中，重症9128例、危重症2050例。現有疑似病例3456人，19日新增880人，當日排除872人，集中隔離3334人。累計追蹤密切接觸者21萬4093人，尚在接受醫學觀察6萬5525人。（編輯：楊昇儒）1090220