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徐州推出口罩自動販賣機 刷身分證購買

最新更新：2020/03/05 10:58

（中央社台北5日電）江蘇徐州市近日出現中國第一台口罩自動販賣機，民眾只要刷身分證，每天可以買到兩個N95口罩。這台「口罩神機」經陸媒報導後，大陸網友紛紛叫好，企盼能全國推廣，解民眾缺口罩之苦。

中國大陸近日產能全開、24小時不間斷生產口罩，迄今仍供不應求。

綜合一手Video、荔直播報導，徐州一個社區2日推出全國第一台口罩自動販賣機，外型就像一般的飲料自動販賣機，民眾只要持身分證刷卡，就可投錢購買2個N95口罩，每個售價人民幣12元（約新台幣52元），每人24小時內可購買2個。

這台販賣機每天約投放800個N95口罩，未來還將增加一次性口罩、酒精、消毒水等防疫用品販售。

報導引述一名購買的女市民表示，她排了兩小時才買到，價格還可以，但口罩數量還是太少。

一名男市民表示，他先前跑了好多家藥局都買不到口罩，昨天聽說社區要投放自動販賣機，今天早餐都沒吃就出門排隊，這非常方便，可解決民眾購買口罩的困難。

徐州拓普研究院院長劉可表示，口罩自動販賣機只是一個基礎功能，最主要是後面有強大的雲端平台與大數據蒐集功能。

他表示，下一步將會在徐州各社區佈點，並推出第二代機型，屆時民眾刷身分證後，販賣機還會量測體溫，發現異常就直接通報後台，便於對冠狀病毒疑似病例的及時發現與處理，也可對緊缺的防疫物資進行合理的調配。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1090305

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