北京臨床病例：新冠病毒攻擊中樞神經系統

（中央社台北5日電）北京地壇醫院臨床病例顯示，新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）會累及中樞神經系統，患者若出現意識障礙，一定要考慮可能是病毒攻擊中樞神經系統。

據地壇醫院官方微信，首都醫科大學附屬北京地壇醫院1月24日收治了56歲的許姓男子，患者屬於新冠肺炎（2019年冠狀病毒疾病，COVID-19）危重型，有呼吸衰竭症狀。

據表示，經多日治療，患者呼吸窘迫現象並無緩解，並出現煩躁不安，在加護病房進行氣管插管；治療96小時後，患者出現頜面及口角頻繁抽搐，伴持續呃逆（打嗝），醫生查體發現頸抵抗陽性、雙側瞳孔等大等圓、對光反射遲鈍、四肢肌張力升高以及雙側膝反射亢進等，腦脊液檢測壓力則大於330mmH2O。

地壇醫院重症醫學科、檢驗科及中國疾控中心傳染病所聯合工作組對採集的腦脊液標本進行宏基因組二代測序、鑑定可能的感染病原體過程中，排除了其他病原體，獲得了SARS-CoV-2病毒基因組序列。透過基因測序證實腦脊液中存在SARS-CoV-2，臨床診斷病毒性腦炎。

經過14天的治療，患者肺病影像學逐漸好轉，神經系統症狀消失；2月18日（發病第32天）轉出加護病房，到新冠肺炎確診病房繼續接受治療。

地壇醫院ICU主任劉景院說，「在臨床觀察中，不乏有頸抵抗、病理症陽性，突發意識障礙甚至昏迷的病例存在，面對此類患者，需要警惕新冠病毒感染可累及中樞神經系統」。

他建議，此時可及時進行腦脊液等相關檢查，並完善腦脊液SARS-CoV-2核酸及基因測序等工作，並積極處理相關神經系統併發症，進一步降低危重病人的死亡率。（編輯：周慧盈/張淑伶）1090305