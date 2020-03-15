習近平：做好常態化防疫和心理輔導 防社會隱患

（中央社台北15日電）中共總書記習近平今天在黨刊「求是」雜誌發表文章，要求探索新的治療手段，並推進疫苗研發和產業化鏈條有機銜接，為有可能出現的常態化防控工作做好周全準備。

習近平在文章中還強調，要做好患者康復和隔離群眾的心理輔導工作。病人及在家隔離群眾的心理可能產生問題，病故者家屬也可能需要心理輔導，問題若沒有解決，「會帶來社會穩定隱患」。

習近平今天在「求是」雜誌刊登題為「為打贏疫情防控阻擊戰提供強大科技支撐」的文章，是他2日向有關部門就疫情防控科研攻關工作座談時的講話，提出以下7點表示。

第一是加強藥物、醫療裝備研發和臨床求治相結合，確實提高治癒率，降低死亡率。採取恢復期血漿、幹細胞等先進治療方式，提高危重症、重症的救治水準。

第二是推進疫苗研發和產業化鏈條有機銜接。為有可能出現的常態化防控工作做好周全準備。並指出要加快要加快推進已有的多種技術路線疫苗研發，密切跟蹤國外研發進展並加強合作，早日推動疫苗臨床實驗和上市使用。

第三是統籌病毒溯源及其傳播途徑研究，搞清楚病源來去的途徑。可利用病毒蛋白和不同受體的結合特徵，評估可疑動物作為中間宿主的可能性，利用人工智慧、大數據等新技術開展流行病學和溯源調查，提高精準度和篩查效率。

第四是做好患者康復和隔離群眾的心理輔導工作。病人及在家隔離群眾的心理可能產生問題，病故者家屬也可能需要心理輔導，問題若沒有解決「會帶來社會穩定隱患」，要高度重視並動員各方力量加強心理輔導工作。

第五是完善平戰結合的疫病防控和公共衛生科研攻關體系。重大傳染病和生物安全風險事關國家安全和發展，「對社會大局穩定帶來挑戰」。要加強戰略謀劃和前瞻佈局，完善疫情防控預警預測機制，並研究建立疫情進入緊急狀態後的科研攻關等方面的指揮、行動、保障體系。

第六是展開愛國衛生運動。從人居環境改善、飲食習慣、社會心理健康、公共衛生設施等多個方面開展工作，特別是要堅決杜絕食用野生動物的陋習。

第七是加強疫情防控科研攻關的國際合作。疫情在多國出現，要在疫情高發國家就溯源、藥物、疫苗、檢測等方面的科研合作，並在保證國家安全的前提下，共享科研數據和訊息，共同研究提出應對策略。（編輯：賴言曦/邱國強）1090315