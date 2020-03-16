武漢肺炎 研究：一月初已發生兒童感染

（中央社台北16日電）多名來自中國各大學的研究人員最近發表論文指出，在今年1月初武漢肺炎疫情初期，即有兒童感染病例。

這篇12日發表在醫學期刊「新英格蘭醫學期刊」（NEJM）的論文題為 「Detection of Covid-19 in Children in Early January 2020 in Wuhan, China」，研究對象包括今年1月7日至15日的366名住院兒童（16歲及以下）。

論文參與者包括武漢大學藍柯及劉映樂、復旦大學余宏杰以及華中科技大學同濟醫院孫自鏞等研究人員。研究獲得同濟醫院倫理委員會的批准。

論文表示，在366名兒童中，最常見的病原體是A型流感病毒（共23例，占6.3%）以及B型流感病毒（共20例，佔5.5%）；另在6名患者（1.6%）檢測到引發武漢肺炎的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）。

據表示，這6名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）患者的發病日期在今年1月2日至8日之間，並於1月7日至13日期間住院。

研究顯示，這些病例與一名住在加護病房的患者有關；染病兒童分別出現中至重度的呼吸系統症狀，而他們和家人都沒有直接接觸與初期病例有關的華南海鮮批發市場，彼此也沒有直接接觸。

值得一提的是，其中一名1月2日開始出現症狀的兒童和她的家人都不是武漢人，而是住在湖北省黃石市陽新縣，發病前她和家人都不曾離開黃石市，感染源無法確定。

論文說，這項研究結果表明，在武漢肺炎疫情初期即有兒童感染病例。（編輯：周慧盈/邱國強）1090316