更多編輯台推薦新聞：
日本公布武漢肺炎群聚感染地圖 含東京大阪共15處
國際

日本公布武漢肺炎群聚感染地圖 含東京大阪共15處

洋基證實小聯盟球員確診 美職棒圈武漢肺炎首例
運動

洋基證實小聯盟球員確診 美職棒圈武漢肺炎首例

武漢肺炎／各國央行抗疫降息注資 救市手段一次看
產經

武漢肺炎／各國央行抗疫降息注資 救市手段一次看

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力
產經

專題／國家隊趕工口罩機 老師傅：看見台灣技術實力

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
明知故犯赴第三級警告區旅遊 加徵費用並公布姓名
首頁 / 兩岸

武漢肺炎 研究：一月初已發生兒童感染

最新更新：2020/03/16 16:40

（中央社台北16日電）多名來自中國各大學的研究人員最近發表論文指出，在今年1月初武漢肺炎疫情初期，即有兒童感染病例。

這篇12日發表在醫學期刊「新英格蘭醫學期刊」（NEJM）的論文題為 「Detection of Covid-19 in Children in Early January 2020 in Wuhan, China」，研究對象包括今年1月7日至15日的366名住院兒童（16歲及以下）。

論文參與者包括武漢大學藍柯及劉映樂、復旦大學余宏杰以及華中科技大學同濟醫院孫自鏞等研究人員。研究獲得同濟醫院倫理委員會的批准。

論文表示，在366名兒童中，最常見的病原體是A型流感病毒（共23例，占6.3%）以及B型流感病毒（共20例，佔5.5%）；另在6名患者（1.6%）檢測到引發武漢肺炎的新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）。

據表示，這6名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）患者的發病日期在今年1月2日至8日之間，並於1月7日至13日期間住院。

研究顯示，這些病例與一名住在加護病房的患者有關；染病兒童分別出現中至重度的呼吸系統症狀，而他們和家人都沒有直接接觸與初期病例有關的華南海鮮批發市場，彼此也沒有直接接觸。

值得一提的是，其中一名1月2日開始出現症狀的兒童和她的家人都不是武漢人，而是住在湖北省黃石市陽新縣，發病前她和家人都不曾離開黃石市，感染源無法確定。

論文說，這項研究結果表明，在武漢肺炎疫情初期即有兒童感染病例。（編輯：周慧盈/邱國強）1090316

延伸閱讀
因應武漢肺炎 新竹市兒童藝術節停辦兒童染武漢肺炎家長慌 專家：兒少染疫機會低11歲童染武漢肺炎台灣最年幼 沒進校園但寒假曾補習

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報