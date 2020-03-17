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陳時中：明知故犯政策宣布前出國不罰 新北里長團不列入
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安徽：允許低風險區民眾在特定條件下不戴口罩

最新更新：2020/03/17 16:11

（中央社台北17日電）安徽省防疫指揮部16日發布指南，允許省內「低風險地區」在特定條件下不須佩戴口罩，其中包括員工在工作時無發熱、乾咳，且「安康碼」均為綠碼且保持1公尺以上距離下，可不須佩戴口罩。

安徽省允許低風險地區在特定條件下不戴口罩，是各省區目前已知的首例，因此引起關注。

綜合中國青年報等媒體報導，這項消息來自安徽省政府新聞辦官方微博、由省防疫指揮部印發的「低風險地區社會公眾口罩使用指南」，內容列舉7種非必須佩戴口罩及13種須戴口罩的情況。

根據安徽這項指南內容，無需佩戴口罩的情形，包括民眾獨自在封閉空間或室外空曠地區，以及「安康碼」（由安徽省因應武漢肺炎疫情推出的個人健康狀況追蹤紀錄）均為綠碼，且居家家庭成員無異常症狀時。

指南提到，企業及事業單位工作、開會時，若人員無發熱、乾咳等異常症狀，且「安康碼」均為綠碼時，在間隔距離不少於一公尺、每人占有面積不少於一平方公尺的情況下，也不須佩戴口罩。

這項指南還明訂，年齡極小的嬰幼兒不能佩戴口罩，否則容易引起窒息。

然而，若出現發熱、乾咳等症狀，或與出現這些呼吸道症狀者接觸，以及前往醫院、機場、火車站、高鐵站等人口密集公共場所，或通風不良或密閉的工作場所，或是搭乘計程車、公車、地鐵時，仍須佩戴口罩。

此外，在上述場所工作，或從事疫情相關工作，以及在實驗室從事病原檢測的人員，也須佩戴口罩。

截至16日24時，安徽已連續18天無新增確診病例及疑似病例。據中國媒體報導，安徽最後一批確診病患已在3月8日全部治癒出院。（編輯：邱國強/周慧盈）1090317

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