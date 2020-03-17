中國：Avigan臨床療效好 建議納診療方案

（中央社記者林克倫北京17日電）中國科技部官員下午表示，藥物法匹拉韋（Favipiravir，商品名：Avigan）已完成臨床研究，顯示出很好療效，鑑於安全性好、療效明確、藥品可及，已建議盡快納入診療方案。

中國國務院聯防聯控機制下午舉行「藥物疫苗和檢測試劑研發攻關」記者會，中國科技部生物中心主任張先民在回答2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎、新冠肺炎）相關藥物提問時，作上述表示。

他指出，針對重型、危重型患者的救治，重點推動恢復期血漿、幹細胞和人工肝等臨床應用，目前均已取得良好的進展；法匹拉韋已完成臨床研究，顯示出很好的臨床療效。

張先民表示，在安全性方面，法匹拉韋已經於2014年在日本獲批上市，上市以來未見明顯的不良反應；在治療新冠肺炎的臨床研究中，也未發現明顯的不良反應。

在有效性方面，張先民指出，深圳市第三人民醫院進行的法匹拉韋聯合干擾素治療新冠肺炎有效性和安全性研究，入組患者80例，其中法匹拉韋組35例，對照組45例。

他表示，研究結果顯示，在病毒核酸轉陰方面，法匹拉韋治療組治療後患者病毒核酸轉陰與對照組相比，轉陰時間中位值明顯縮短，分別為4天和11天，具有顯著差異；在胸部影像學改善方面，與對照組相比，改善率分別為91.43%和62.22%。

至於武漢大學中南醫院的法匹拉韋多中心、隨機、開放、陽性平行對照臨床研究，已完成各120例入組和臨床治療觀察；臨床研究結果顯示，試驗組治療新冠肺炎的療效顯著優於對照組，試驗組顯著優於對照組，分別為71.43%和55.86%。

界面新聞報導，法匹拉韋是一種RNA聚合酶（RdRp）抑制劑，屬於廣譜抗流感病毒藥物，由日本富山化學工業株式會社開發；2014年3月，日本厚生勞動省批准法匹拉韋片上市，主要用於治療新型和復發型流感。

中國的海正藥業與日本富山化學工業株式會社2016年6月簽定化合物專利獨家授權協議。隨後，海正藥業與中國人民解放軍軍事醫學研究院毒物藥物研究所簽訂技術合作協議，合作開發法匹拉韋專案。

據衛福部官網，2018年公布的Avigan（Favipiravir）使用方案稱，屬專案進口儲備用藥，需符合疾病管制署公布之新型A型流感通報定義者，經使用克流感及瑞樂沙等流感抗病毒藥劑治療無效，且經醫師評估及病患/家屬同意使用者。（編輯：張淑伶）1090317