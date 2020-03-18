海外大批港人 連忙返港避疫

（中央社記者張謙香港18日電）武漢肺炎持續在海外擴散，不少移居海外的港人及留學生因此持續返港避疫，一些人更爭取在港府實施入境者強制隔離14天措施前返港。

最近幾天，經機場返港的海外華人及留學生持續增加，今天下午從英國倫敦返港的一對母子在機場向中央社記者說，由於擔心當地疫情，因此提前放假回港。

這名不願具名的母親說，當地疫情正在擴散，但當局的防疫工作做得不是很好。這位母親擔心疫情，因此帶同就讀初中的兒子提前返港。

這位憂心忡忡的母親說，她用了一倍的價錢才能買到回港機票。

兩名同樣在倫敦就讀中學的女生說，她們的家人都希望她們早些回港，以免在當地感染病毒；兩名女生也覺得英國防疫工作做得很差，而且生活用品短缺。

她們說，回港使用的口罩是在英國網上訂購的，相當昂貴。

另一名自己回港的劉姓男孩同樣在倫敦讀中學，他說，坐機回港途中，機上幾乎所有人都戴上口罩，很少人敢用廁所，氣氛有點緊張。

他說，回港的人很多，全機爆滿，而他用了多些錢才能買到機票。

劉姓同學說，母親很擔心他在英國會感染病毒，要求他早日回港，而他很慶幸趕及港府實施入境新措施前返港，不用14天隔離。

港府已向全球發出紅色外遊警示。此外，18日凌晨起，所有入境者（澳門和台灣除外）都要強制隔離14天。（編輯：邱國強）1090318