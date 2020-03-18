更多編輯台推薦新聞：
電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊
生活

電子圍籬助防疫 居家檢疫亂跑將收告警簡訊

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至
娛樂

好萊塢大咖確診武漢肺炎拍攝全停擺 美娛樂產業凜冬將至

英國武漢肺炎捨棄佛系防疫 關鍵研究促政府改採強硬措施
國際

英國武漢肺炎捨棄佛系防疫 關鍵研究促政府改採強硬措施

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

海外大批港人 連忙返港避疫

最新更新：2020/03/18 16:37

（中央社記者張謙香港18日電）武漢肺炎持續在海外擴散，不少移居海外的港人及留學生因此持續返港避疫，一些人更爭取在港府實施入境者強制隔離14天措施前返港。

最近幾天，經機場返港的海外華人及留學生持續增加，今天下午從英國倫敦返港的一對母子在機場向中央社記者說，由於擔心當地疫情，因此提前放假回港。

這名不願具名的母親說，當地疫情正在擴散，但當局的防疫工作做得不是很好。這位母親擔心疫情，因此帶同就讀初中的兒子提前返港。

這位憂心忡忡的母親說，她用了一倍的價錢才能買到回港機票。

兩名同樣在倫敦就讀中學的女生說，她們的家人都希望她們早些回港，以免在當地感染病毒；兩名女生也覺得英國防疫工作做得很差，而且生活用品短缺。

她們說，回港使用的口罩是在英國網上訂購的，相當昂貴。

另一名自己回港的劉姓男孩同樣在倫敦讀中學，他說，坐機回港途中，機上幾乎所有人都戴上口罩，很少人敢用廁所，氣氛有點緊張。

他說，回港的人很多，全機爆滿，而他用了多些錢才能買到機票。

劉姓同學說，母親很擔心他在英國會感染病毒，要求他早日回港，而他很慶幸趕及港府實施入境新措施前返港，不用14天隔離。

港府已向全球發出紅色外遊警示。此外，18日凌晨起，所有入境者（澳門和台灣除外）都要強制隔離14天。（編輯：邱國強）1090318

延伸閱讀
英外相警告 香港命運將顯示中國未來走上何路

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報