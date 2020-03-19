湖北省委書記：請全中國善待湖北人民

（中央社台北19日電）在中共中央力促復工下，湖北省官方今天特地歡送近600名荊州籍工人返回廣東工作。中共湖北省委書記應勇在送行時公開呼籲，請求全國各地、全社會「善待湖北人民，善待湖北農副產品」。

湖北日報報導，在廣東省官方安排下，近600名荊州籍務工人員搭乘今天下午1時24分從荊州發車的高鐵專列（專車）前往廣東。而今天全天共有3班復工專列，載運近1800名荊州籍工人自荊州開往廣東。

報導形容，這班專列「標誌著湖北省赴省外務工人員返崗全面拉開序幕」。而近期內，廣東省將安排4萬名湖北籍工人前往廣東復工。這些工人在行前都將接受健康篩查，持有健康碼「綠碼」才能復工。

前往荊州高鐵站送行的應勇表示，復工的湖北工人們要自動遵守當地疫情防控管理要求，認真做好個人防護，健康安全返崗工作，積極展現湖北人民「健康乾凈、勤勞勇敢、吃苦耐勞」的良好形象。

應勇強調，湖北人民「是英雄的人民，為打贏疫情防控阻擊戰付出了極大努力、作出了重大貢獻」，呼籲請求全國各地、全社會「善待湖北人民，善待湖北農副產品」。

根據報導，湖北省是中國勞務輸出大省。除武漢市外，全省16個市州已組織運送約12萬名工人出省復工。目前正在對接廣東、浙江省，將陸續有約150萬名工人前往復工；之後還將與其他省區對接，預計有約255萬人前往復工。

武漢肺炎疫情爆發後，中國各地陸續出現排擠武漢人乃至於湖北人的歧視作法，例如將來自湖北的住戶大門釘死不准進出等離譜舉動，引起不少非議。（編輯：邱國強/翟思嘉）1090319