更多編輯台推薦新聞：
口罩2.0今開放繳費 eMask平台功能導航一次看
生活

口罩2.0今開放繳費 eMask平台功能導航一次看

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣
國際

武漢肺炎／義大利醫院瀕臨崩解 萬名醫科生將免資格考提前上陣

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩
國際

特稿／土耳其武漢肺炎疫情三級跳 他們超愛洗手就是不戴口罩

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看
生活

武漢肺炎／5日至14日自歐洲返台居家檢疫 適用國家一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

湖北省委書記：請全中國善待湖北人民

最新更新：2020/03/19 17:52

（中央社台北19日電）在中共中央力促復工下，湖北省官方今天特地歡送近600名荊州籍工人返回廣東工作。中共湖北省委書記應勇在送行時公開呼籲，請求全國各地、全社會「善待湖北人民，善待湖北農副產品」。

湖北日報報導，在廣東省官方安排下，近600名荊州籍務工人員搭乘今天下午1時24分從荊州發車的高鐵專列（專車）前往廣東。而今天全天共有3班復工專列，載運近1800名荊州籍工人自荊州開往廣東。

報導形容，這班專列「標誌著湖北省赴省外務工人員返崗全面拉開序幕」。而近期內，廣東省將安排4萬名湖北籍工人前往廣東復工。這些工人在行前都將接受健康篩查，持有健康碼「綠碼」才能復工。

前往荊州高鐵站送行的應勇表示，復工的湖北工人們要自動遵守當地疫情防控管理要求，認真做好個人防護，健康安全返崗工作，積極展現湖北人民「健康乾凈、勤勞勇敢、吃苦耐勞」的良好形象。

應勇強調，湖北人民「是英雄的人民，為打贏疫情防控阻擊戰付出了極大努力、作出了重大貢獻」，呼籲請求全國各地、全社會「善待湖北人民，善待湖北農副產品」。

根據報導，湖北省是中國勞務輸出大省。除武漢市外，全省16個市州已組織運送約12萬名工人出省復工。目前正在對接廣東、浙江省，將陸續有約150萬名工人前往復工；之後還將與其他省區對接，預計有約255萬人前往復工。

武漢肺炎疫情爆發後，中國各地陸續出現排擠武漢人乃至於湖北人的歧視作法，例如將來自湖北的住戶大門釘死不准進出等離譜舉動，引起不少非議。（編輯：邱國強/翟思嘉）1090319

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報