武漢公車地鐵正準備復駛 未來要掃碼實名制搭車

（中央社台北23日電）武漢市今天封城滿2個月，官方今天讓全市200多條公車路線空車試跑。而地鐵雖沒有試跑，但也在今天展開消毒殺菌作業。官媒報導直指，公車試跑和地鐵消毒是在為恢復營運作準備。

武漢市官方並規定，全市公車、地鐵復駛後，將採取「實名掃碼登記制」，在每輛公車及地鐵站貼上若干張「實名登記乘車二維碼」，以「一車一碼、上下車掃碼」的模式，執行乘客實名制乘車管理，以便追蹤。

武漢市自1月23日全面封城以來，全市公車、地鐵、長途客運、渡船全面停駛。

隸屬中共武漢市委的長江日報報導，全武漢200多條公車路線今早陸續讓車輛空車不載客空車試跑。但車上除了駕駛員外，還有近年來增設的一名隨車安全員。

報導指出，今天開始的公車試跑，主要是為了進一步確保車輛安全、運營安全，並對相關操作流程等進行演練，而全市公車都已做好消毒殺菌工作。未來恢復營運後，每輛車在每次出發載客前都會進行消毒，實施「一趟一消毒」，且車輛都要開窗通風。

根據報導，在今天之前，武漢公車駕駛員、隨車安全員、管理人員已事先接受防疫相關知識及實名制乘車操作流程培訓。

至於地鐵，報導指出，除進行恢復營運前的深度消毒殺菌外，相關的設備維護也同步進行。而已有車站在入口處安裝了電子測溫儀監控進站乘客體溫，距測溫儀不遠處更設有留觀處，一旦發現體溫不正常的乘客將帶往留觀處，確認健康狀況。

而與公車相同的是，站內也有多處張貼乘車二維碼，未來恢復營運後，將讓乘客通過手機掃碼進行實名乘車，且在安檢處由工作人員核驗乘客的掃碼，確認乘客身分及健康狀態後才准進入。（編輯：邱國強/繆宗翰）1090323