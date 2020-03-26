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山東新規：入境一律搭飛機 自費集中隔離14天

最新更新：2020/03/26 15:26

（中央社台北26日電）中國大陸山東省今天宣布入境防疫新措施，規定境外所有國家、地區人員一律轉乘飛機入境，不得擅自乘坐其他交通工具；入境後須接受集中隔離14天，費用自理。

據中國山東網，中共山東省委新冠（武漢）肺炎疫情處置工作領導小組辦公室25日印發「新冠肺炎疫情期間入境來魯人員須知」，並於今天發布，宣稱這是為有效應對入境山東人員的疫情傳播風險。

這項須知要求，進入山東人員的省內親屬或工作單位，須提前72小時向所在社區（村居）或公安機關報告擬入境人員抵達航班、時間、口岸等相關資訊。

須知並規定，外省口岸入境人員除確診病例、核酸檢測為陽性、疑似病例和有發燒等症狀患者就地隔離治療外，「其他人員一律轉乘飛機抵魯，不得擅自乘坐其他交通工具」。北京口岸和山東省內口岸入境人員按照原有規定執行。

山東已於17日對來自所有國家和地區的入境人員，一律實施14天集中隔離或居家隔離措施。

今天發布的須知明訂，除入院治療者、接受醫學觀察者及經批准不適宜集中觀察者外，所有入境山東人員一律「點對點」接送至隔離點，進行14天集中隔離，並按要求進行病毒核酸檢測，且自行承擔相關費用。

據官方通報，截至25日午夜，山東2019冠狀病毒疾病（武漢肺炎）累計境外輸入確診病例10例。（編輯：楊昇儒/邱國強）1090326

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