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香港防疫新規：婚禮不得超過20人 禁止飲食

最新更新：2020/03/28 13:34
香港當局宣布，29日起禁止4人以上在公共場所聚集，為期14天。其中，舉辦婚禮不得多於20人，且不得供應飲食。圖為3月8日下午，一對新人在香港紅棉路婚姻登記處舉行婚禮，除了新娘，大家都戴上口罩。（中通社提供）中央社 109年3月28日
香港當局宣布，29日起禁止4人以上在公共場所聚集，為期14天。其中，舉辦婚禮不得多於20人，且不得供應飲食。圖為3月8日下午，一對新人在香港紅棉路婚姻登記處舉行婚禮，除了新娘，大家都戴上口罩。（中通社提供）中央社 109年3月28日

（中央社台北28日電）香港當局宣布，29日起禁止4人以上在公共場所聚集，為期14天。其中，結婚雖不在禁止之列，但明訂舉行婚禮不得多於20人，且不得供應飲食。

港府今天刊登憲報，訂立「預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例」，規定29日0時起禁止多於4人在公眾地方聚集，暫為期14日，即至4月11日。

「規例」明列12類群組聚集可以豁免，包括：搭乘公共交通、執行政府職能、履行法定責任、在工作地點工作、醫院或醫護服務、同一住戶單位內生活的人、司法機構、立法會或區議會程序、團體履行法定責任的會議、健康衛生講座、喪禮或哀悼未入土或火化的先人、「於婚禮上不多於20人的群組聚集，前提是婚禮上並無供應食物或飲品」。

香港電台報導引述政府發言人表示，訂立規例有助進一步減少社交接觸及防止群體聚集，政府在立例時已考慮到有較高病毒傳播風險的活動，及海外的有關做法。

根據新規，香港有6類娛樂場所明天起必須關閉14天，包括遊戲機中心、健身房、三溫暖、電影院和遊樂場所如桌球室和溜冰場等。

餐飲店仍可營業，但只能提供平常的50%的飯桌，飯桌之間要有1.5公尺距離，且每桌不能多於4人；顧客除了吃東西外都要戴上口罩。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1090328

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