港媒：菲國華人偷渡到福建泉州避疫

（中央社記者張謙香港31日電）據報導，由於菲律賓爆發武漢肺炎疫情，中國大陸福建省晉江國際機場關閉後，菲國華人紛紛走海路偷渡到泉州避疫，至今有百人。

星島日報今天報導，菲律賓疫情嚴峻，而且醫療設施不足，當地華人人心惶惶。

據報導，菲律賓確診肺炎病例激增，至今1546例，78人死亡，包括12名醫生。

報導引述菲律賓華人說，「馬尼拉就像兩個月前的武漢，實際感染數字肯定遠遠不止……」，知名僑領、菲華商聯總會名譽理事長施文界上週感染武漢肺炎病逝，更令僑界人心惶惶。

報導指出，最近至少有上百名菲律賓華人走海路偷渡到泉州，當地警方正展開調查，而泉州轄下的晉江、石獅等多個縣市公安局，近日發布嚴防偷渡輸入疫情的通告。

報導指出，菲律賓約有100多萬泉州籍華人僑民，絕大部分來自晉江、石獅、南安、惠安一帶，晉江人約占50%；晉江機場關閉國際航線後，這些華人從海路偷渡返泉州。

據報導，累計福建的境外移入確診病例44例，其中菲律賓19例最多；福建省衛生健康委員會副主任王喜瑛曾說，要高度關注菲律賓等東南亞國家疫情發展。（編輯：曹宇帆）1090331