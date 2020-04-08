3天增65境外輸入病例 綏芬河啟動封閉管理

（中央社台北8日電）日前河南省郟縣重新封村、封小區，而在中俄邊境的黑龍江省綏芬河市，也從今天起實行社區封閉式管理。最近3天從俄羅斯輸入的武漢肺炎確診病例達65例，讓綏芬河啟動緊急方案應對。

中國青年報app（應用程式）報導，綏芬河市新冠（武漢）肺炎疫情防控指揮部7日發布通知，對黑龍江省中俄邊境的綏芬河市所有社區自8日6時起實行封閉管理，嚴守社區大門、樓道單元門和居民家門。

通知表示，社區居民每戶可每3天派出一人外出購買生活必需品，且當天必須返回。進出社區人員按「通行證登記+掃碼+測溫+戴口罩」管理。

綏芬河市為黑龍江省牡丹江市管轄下的一個縣級市，東與俄羅斯濱海邊疆區接壤，距俄遠東最大的港口城市海參崴230公里，邊境線長27公里，有一條鐵路、兩條公路與俄羅斯相通。綏芬河公路和鐵路口岸是中國沿邊開放重點口岸和黑龍江省對俄經貿合作主通道。

據黑龍江省衛健委通報，7日新增境外輸入確診病例25例，均為中國籍，從俄羅斯輸入，均為從綏芬河口岸入境。

而在5日、6日兩天，黑龍江省均新增境外輸入確診病例20例，共40例病例都是由俄羅斯經綏芬河口岸入境。

中國整體的武漢肺炎疫情趨緩，但仍面臨疫情復發的威脅，有的縣市最近重啟「封城」。河南郟縣因為境內出現3名無症狀感染者，3月31日宣布全縣封村、封社區；綏芬河則因為境外輸入病例的威脅而封閉社區。

為應對境外輸入病例防控壓力，綏芬河－波格拉尼奇內（Pogranichny）公路口岸旅檢通道已關閉至4月13日，恢復開關日期另行商定。

而在俄羅斯的濱海邊疆區，當地政府也規定，7日起，所有乘俄國內航班來到邊疆區的中國人將被強制隔離14天，區內並實行特別通行證制度；至6月1日，邊疆區內所有酒店、賓館等停止對外營業。（編輯：張淑伶/繆宗翰）1090408