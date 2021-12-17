福建寧德核電廠發生0級事件 廢液排量高於限值

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（中央社台北17日電）中國國家核安全局網站昨天通報，位於福建省的寧德核電廠11月18日曾發生一起「0級事件」。

據通報，寧德核電廠當時計劃執行1號機組廢液排放系統暫存罐排放，開始執行排放後，發現廢液排放系統流量監測儀表顯示的排放流量與手動計算的排放流量相比明顯偏低，已立即中止排放。

通報並稱，營運單位的實際排放在該排放時間段內瞬時排放流量高於計劃排放流量限值，但經化學專業取樣分析，排放前後相關參數指標滿足中國國家標準。

通報說，上述事件滿足「核動力廠營運單位核安全報告規定」運行階段事件報告準則「（十二）其他事件」的要求，將按照運行事件進行報告。根據「國際核與輻射事件分級手冊」，該運行事件被界定為「0級事件」。

據「國際核與輻射事件分級手冊」，「0級事件」即「不具有安全意義的微小事件」，只是「偏差」。

據澎湃新聞，福建寧德核電站規劃建設共6部百萬千瓦級壓水堆核電機組，並採用一次規劃、分期建設模式。一期工程採用中廣核集團具有自主品牌的CPR1000技術，建設4部百萬千瓦級壓水堆核電機組，於2016年7月21日全面建成。（編輯：周慧盈/楊昇儒）1101217