盜採煤礦湧水 山西孝義市書記正副市長同遭免職

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（中央社記者邱國強北京18日電）山西省孝義市16日發生盜採煤礦發生崩塌湧水，導致20多名工人被困傷亡意外。原任中共孝義市委書記趙建喜、孝義市長楊光、副市長何一帆等3人，17日下午被火速免職。

綜合中國媒體報導，上述3人17日是在孝義市特別召開的全市幹部大會上被宣布免職。大會並宣布，孝義市委書記由劉世慶接任，郭清智、褚占峰則被提名為孝義市正副市長人選，形同接任。

根據報導，被免職的孝義市3名領導人，都是今年才上任未滿1年。其中，現年47歲的趙建喜更在10月3日才就任孝義市委書記，上任才將近2個半月；而楊光則是1982年生，屬「80後」市長，現年僅39歲。

15日深夜11時，孝義市西辛莊鎮杜西溝村一座盜採煤礦發生湧水事故，有20餘人被困在礦坑內，坑內一度因為積水過高無法施救。這一事故更驚動中國應急管理部派遣2名副部長自北京趕往現場指揮救援。

據報導，當時礦坑內共有20餘名工人在作業，湧水發生時有4人及時逃出。經過搶救，礦坑內有20人被救出，但仍有2人罹難。（編輯：周慧盈）1101218