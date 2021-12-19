刺激房市買氣 中國多地方政府發消費券與補貼

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（中央社記者吳柏緯上海19日電）中國房地產受監管政策影響，市場降溫，隨著後續相關政策略有鬆綁，不少地方政府把握機會發布鼓勵性的購房政策，發送消費券、祭出購房補貼、減稅，提振第4季房地產市場表現。

受官方監管房地產行業等因素影響，中國房市近期大受影響，多地的新成屋與中古屋的成交量都明顯下跌。

根據澎湃新聞報導，為了刺激第4季的房地產市場交易，近日廣西桂林市政府發布獎勵措施，只要在今年12月間，於市內的象山區、秀峰區、疊彩區、七星區、雁山區等5區，購買全新建案，就依成交額的1%發送消費券。

根據這份公告，消費券可在桂林市內的企業使用，購買物品包含生活用品、家電，甚至是汽車。

除了鼓勵購屋外，公告中也訂立對開發商的獎勵措施，將會統計市內各開發商今年12月間在上述5個城區中，出售的不動產面積，排名第1的企業發放人民幣30萬元的消費券，第2名20萬元、第3名10萬元。

報導引述上海易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析，桂林的獎勵政策有助於鼓勵房企經營，提振第4季的經營業績。此外，發放消費券有助於帶動其他領域的消費活躍，透過提振房地產帶動其他產業的發展。

嚴躍進進一步提到，近期關於購房補貼促進住房交易的做法有很多，包括提供購房補貼、稅務補貼、低息貸款、消費券。

報導指，從11月以來，全中國至少有10個地方發布鼓勵性的購房政策，促進房地產市場交易，包括湖北荊門、江蘇南通海安、重慶萬州、河南開封、河北保定、河南新鄉、廣西桂林、浙江金華武義、安徽蕪湖、湖南衡陽等。 （編輯：張淑伶）1101219