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商湯科技重啟IPO 募資200億30日掛牌

2021/12/20 11:45
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（中央社記者吳柏緯上海20日電）因被美國制裁而暫停IPO的中國人工智慧巨頭商湯科技，今天宣布重啟在港上市程序。據發布，招股從今天起至23日，籌募資金預估7.67億美元（約新台幣214億元），預計30日掛牌。

美國財政部10日將商湯科技列入「中國軍工複合體企業」清單，並列入禁止美國投資黑名單。商湯科技隨後表示強烈反對，並宣布延後正在香港證交所進行的首次公開發行（IPO），理由是「保障投資者利益」與「考量事態發展對投資決定的影響」。

綜合香港01、香港經濟日報報導，在延後約1週後，商湯科技今天宣布重啟IPO程序，計畫發行15萬股，其中10%公開發行，每股價格介於3.85港元至3.99港元，總籌資金額約為59.9億元。發售期間從20日起，到23日為止，預計30日正式於港交所掛牌。

報導指出，據商湯修改後的上市文件，發行規模、募資金額及定價範圍和喊停IPO之前相同，不過上市承銷商出現變化，國泰君安證券（香港）有限公司及交銀國際證券有限公司不再擔任聯合承銷商等職務。

報導提到，商湯已與9名基石投資者簽訂投資協議，這些基石投資者將會認購市值約5.1億美元的可認購發售股份，藉此反映商湯科技獲得資本支持，安撫同時鼓舞其他的投資人。

據報導，基石投資者的名單也有變動，多名投資者在商湯被列入黑名單後選擇退出，隨後也有多名投資者加入。（編輯：翟思嘉）1101220

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遭美制裁後 中國商湯科技撤回赴港IPO計畫
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