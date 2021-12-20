陸委會：港立法會選舉違逆民意 阻民主自由發展

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（中央社記者翟思嘉台北20日電）香港立法會換屆選舉今天落幕，大陸委員會表示，這次選舉投票率大幅降低，說明強行政治審查的「小圈子選舉」，不僅違逆香港民意，更使香港未來民主、自由、人權的發展黯淡。

大陸委員會今天以書面表示，香港第7屆立法會選舉一如早先各界預測，直選部分投票率僅3成，較上屆選舉的近6成大幅腰斬，並創香港1997年主權移交中國大陸以來新低，這說明了香港選民對於強力落實「愛國者治港」原則的操控選舉並不買單。

陸委會說，國際社會也普遍認為，中共當局以「完善香港特區民主，確保一國兩制行穩致遠」為由，強行選前嚴格把關的政治審查，在缺乏競爭性情形下，再次淪為「小圈子選舉」，不僅違逆香港民意，且使香港未來民主、自由、人權的發展更形黯淡。

陸委會指出，由經驗顯示，在中共所謂的「一國兩制」下，雖有形式上的選舉，但人民的政治參與權利，實質上殘破不堪，所謂民主自由被扭曲破壞、選舉公正形同具文。

陸委會呼籲國人應引以為鑑，珍惜台灣民主及所共享的普世價值，勿迷信中共欺瞞手法。（編輯：張淑伶）1101220