中共影響力加深 學者：台港關係難好轉

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（中央社記者翟思嘉台北21日電）香港立法會選舉結果顯示中共對香港的控制力加強，學者認為，香港與台灣交往將更在意中國大陸的想法，作風可能更加保守，台港關係短期難有好轉跡象。

淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳指出，過去香港一直是兩岸溝通橋樑，扮演先行先試的角色，如兩岸大三通、1992年兩岸在香港會談，但近兩年來台港關係冷凍尤甚兩岸關係，過去功能已無法發揮。

他說，目前台灣的外貿協會可以派駐大陸，卻派不進香港；台旅會可以到大陸設點，中國大陸的機電商會、海貿會、海旅會等也都照樣在台灣可以運作。相較以前一國兩制下，香港作為兩岸的中介、緩衝、試點角色，如今反而比當前兩岸關係更加倒退。

亞太和平研究基金會首席顧問趙春山表示，香港一國兩制原本是中共為台灣作的「示範」，但發展至今，資產已經變成負債，香港「兩制」離「一國」愈來愈遠，還出現認同問題。中共擔心，香港「橋梁」的角色最後反而變成「通道」，可能進一步影響到中國大陸，發生中共不樂見的質變。

趙春山提醒，台灣不會是香港，無法比較，但當前中共處理香港問題的手法，值得台灣注意。

在香港問題上，中共遇到外力干預，絕不手軟；並透過國安法與選舉制度改變，取得法律上的正當性，同時，利用經濟手段箝制香港。趙春山指出，中共面對香港問題時對動用武力相當審慎，傾向尋求其他手段威逼，對台灣來說，應該「似曾相識」。

他指出，未來香港會愈來愈在意中國大陸想法，與台灣交往也會愈來愈保守，對未來的台港關係，他並不樂觀。

中國文化大學政治學研究所助理教授蕭督圜則表示，愈來愈多香港年輕人對台灣生活方式有憧憬，台灣人也以自己民主自豪，主張、鼓勵民主發展，但「我們愈講民主，台港關係就更難推動」。（編輯：張淑伶）1101221