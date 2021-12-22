崔天凱談中美關係 要做足準備不打4種仗

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（中央社台北22日電）中國前駐美大使崔天凱日前在一場研討會談及中美關係時表示，中美關係將維持曲折動盪，中國要充分準備；他並指要減少代價和影響，不打無準備、無把握、賭氣和消耗的仗。

中國國際問題研究院官網發布消息稱，崔天凱20日出席由該院和中國國際問題研究基金會聯合舉辦的2021年國際形勢與中國外交研討會時，作「對推動中美關係健康穩定發展的思考」專題發言。

官媒央視所屬的新媒體「玉淵潭天」在微博上發布的影片顯示，崔天凱在演說中指中美關係所處的歷史階段還會延續，美國不會甘心接受一個社會制度、意識形態、文化傳統乃至種族都很不同的大國崛起。

他又稱美國的中國政策有很強的種族主義因素，會不遺餘力、無底線地打壓、遏制、分化及圍剿中國。中國應充分準備，應對中美關係今後的曲折、動盪。

不過他說，鬥爭的目的是為維護人民利益和戰略全局，過程中應盡一切可能減少涉及利益和全局的代價和影響，「原則上，不打無準備之仗，不打無把握之仗，不打賭氣仗，不打消耗仗」。

崔天凱強調，人民的利益不能讓人掠奪，「也絕不能因為我們自己的大意、懈怠和無能，使之遭受損失」。

他也提到，要在百年未有之大變局中認識、把握中美關係，要對經濟發展、科技進步、文化覺醒和復興等推動變局的深層次和起長遠、廣泛作用的因素深入研究，結合科技、政治、社會和國際關係一起分析。

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他說，「從生產力和生產關係、經濟基礎與上層建築的矛盾運動中把握世界大勢的發展方向」，才能分析把握中美關係演變趨勢，運籌帷幄雙邊關係發展大勢。

崔天凱於2013年至2021年6月期間擔任中國駐美大使，是中美1978年建交後任期最長的中國駐美大使。他在任期間，中美關係出現極大變化。此前，他也曾擔任中國駐日本大使，和中國外交部副部長。（編輯：沈朋達/周慧盈）1101222