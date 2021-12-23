反送中後 港警新購3輛中國製水炮車

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（中央社記者張謙香港23日電）香港警方近日新採購了3輛較小型的水炮車，據報導，這些水炮車在中國大陸製造。

警方今早回覆中央社記者查詢時證實，為應對日趨複雜社會環境所帶來的挑戰及行動需要，警隊已經額外採購3輛較小型的「人群管理特別用途車（俗稱水炮車），讓警隊在不同環境下執行人群管理工作時，有多一個行動裝備的選項。

這些車輛已於22日到港。

警方強調，他們有嚴謹的武力使用守則。

另據本地媒體報導，這些車輛在大陸製造，車體較警方此前擁有的水炮車小，便於在香港狹小街道行走；3輛水炮車總值港幣990萬元（約新台幣3520萬）。

2014年底香港爆發「占中」運動後，警方翌年申請撥款購買3輛水炮車；在前年的「反送中」運動中，警方首次使用了這些水炮車，極具阻嚇效果。

翻查資料，2015年立法會討論警方的相關申請撥款時，香港民權觀察成員王浩賢曾在作證會上提及警方購買的型號是土耳其公司Mogol Makine的RCV6，總值2700萬元。

在「反送中」之後，美國及歐洲部分國家對香港實施制裁，禁止向香港警方出售一些用於控制人群和防暴的設備。（編輯：沈朋達）1101223