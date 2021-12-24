美維吾爾強迫勞動法案生效 中：強烈憤慨反對

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（中央社記者邱國強北京24日電）針對美國總統拜登簽署「防止維吾爾人強迫勞動法案」，中國外交部上午發表聲明宣稱，這項法案「惡意詆毀中國新疆人權狀況，粗暴干涉中國內政」，中方強烈憤慨、堅決反對。

這項以不具名發言人名義發表的聲明說，所謂新疆地區存在「強迫勞動」和「種族滅絕」，完全是「反華勢力炮製的惡毒謊言」。美方反覆藉涉疆問題「造謠生事」，實質是「打著人權的幌子搞政治操弄和經濟霸淩，企圖破壞新疆繁榮穩定、遏制中國發展」。

聲明聲稱，美國自身「劣跡斑斑」，就人權問題指責抹黑中國是「滑天下之大稽」。美國是「販賣人口和強迫勞動的重災區，近5年來每年被販賣到美國從事強迫勞動的人口多達10萬」。美國歷史上對印第安原住民「犯下的反人類罪行早已構成事實上的種族滅絕」。「強迫勞動」和「種族滅絕」這兩頂帽子「還是美國留著自己戴最合適」。

這項聲明又說，涉疆問題「根本不是人權問題」，而是「反暴恐和反分裂問題」。中方正告美方，「利用涉疆問題搞陰謀詭計，阻擋不了新疆各族人民追求美好生活的堅定步伐，阻擋不了中國不斷發展壯大」。

聲明宣稱，美方行徑「完全違背市場規則和商業道德，只會破壞全球產業鏈供應鏈穩定，擾亂國際貿易秩序，損害美自身利益和國家信譽，純屬搬起石頭砸自己的腳」。

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這項聲明最後說，涉疆事務純屬中國內政。中國政府和人民捍衛國家主權、安全和發展利益的決心堅定不移。中方奉勸美方立即「糾正錯誤，停止利用涉疆問題散佈謊言、干涉中國內政、遏制中國發展」。中方將視形勢發展作進一步反應。

拜登（Joe Biden）在美東時間23日簽署「防止維吾爾人強迫勞動法案」，正式生效。根據法案，美國未來將全面限制新疆產品進口，僅排除獲認證不涉及強迫勞動的商品，被視為是美國對中國壓迫維吾爾人究責最重大的一步。（編輯：繆宗翰）1101224