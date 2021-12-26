赴美不到1年 中國知識網站知乎傳回港二次上市

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（中央社記者吳柏緯上海26日電）受到美國加強對中概股監管，今年3月登陸美股的中國知識網站知乎傳出有意赴港二次上市。據報導，知乎可能於明年1月遞交IPO文件。近期股權架構明顯變動，可能在做準備。

根據界面新聞報導，12月21日，知乎的母公司「北京智者天下科技有限公司」發生股權變動，多位股東出清持股退出，僅剩兩名股東分別為知乎創辦人兼執行長（CEO）周源，以及主要合夥人兼技術長（CTO）李大海。

報導進一步提到，知乎計畫於近期赴港上市，可能於明年1月向港交所提交IPO文件。因此外界認為這次的股權變動可能是在為赴港上市預作準備。

知乎則稱此為正常的變動，實際控制人與重要股東及其持股比例均沒有變化。對於外傳計畫赴港上市，知乎回應「沒有聽說此消息」。

報導指出，成立10年的知乎，於今年3月26日在紐約證券交易所掛牌上市，然而股價表現並不亮眼。發行價為每股9.5美元，開盤首日報8.05美元，首日收盤報8.5美元，首日的跌幅達10.53%。在美股上市9個月以來，曾一度出現每股13.85美元的高點，但隨後便一路下滑。截至12月23日收盤，股價僅剩每股5.28美元，市值約30億美元。短短9個月，市值已蒸發36%。

報導分析，隨中、美兩國均對中概股的監管要求趨嚴，中概股回流速度可能會加快。然而知乎赴港上市仍有懸念，主要是2次上市的中介費不菲，知乎目前市值約30億美元，可募集的金額不高，考量整體情形並不划算。

除了在美股的表現不佳，知乎在中國國內也被監管部門盯上。

12月20日，中國國家互聯網信息辦公室（國家網信辦）透過微信公眾號表示，近日國家網信辦指導北京市網信辦約談「知乎」負責人，因為知乎多次出現法律法規禁止發布或傳輸的資訊，要求其立即整改。

據報導，知乎相關負責人表示，將深刻吸取教訓，嚴格落實各項整改要求，在整改期間自行暫停相關功能。（編輯：翟思嘉）1101226