台港文化人Podcast對談 延續交融城市故事

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（中央社記者翟思嘉台北27日電）為了促進台港文化交流，台港經濟文化合作策進會邀請20名台港文化人Podcast對談，節目今天上線。議題涵蓋音樂、電影、繪畫、文學及大眾文化等。

財團法人台港經濟文化合作策進會表示，為促進台港之間的經貿與文化交流，策進會委託製播Podcast節目「我城與我們」，從藝術文化的角度切入，探討香港文化人落腳台灣不同城市後，如何延續並創造新的「我城」故事。

策進會表示，這些文化人對談內容橫跨文學、電影、流行音樂、古典音樂、表演藝術，甚至飲食文化、漫畫以及教育等主題，希望希望開啟台灣與香港藝文界更深層的對話。

節目邀集20名台港文化人進行10場跨世代、跨領域對談，每週一、四播出，由藝評家、策進會文化合作委員會召集人謝佩霓主持。今天打頭陣的節目為作家蔡珠兒與前香港藝人蔣雅文對談「生活在他方」。

「我城與我們」節目邀請的香港文化人還包括電影攝影師關本良、長號演奏家邵恒發、藝術家黃國才與潘大謙、NGO「死嘢」創辦人陳偉霖、漫畫家柳廣成、衛武營營運副總監黃國威、影評人卓男以及攝影師謝至德。

台灣藝文界有影評人與國家電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚、衛武營藝術總監簡文彬、劇場導演閻鴻亞（鴻鴻）、作家平路、文策院董事長丁曉菁、雜學校創辦人蘇仰志、台中國家歌劇院藝術總監邱瑗、音樂評論家馬世芳以及客家公共傳播基金會董事長陳板等人。（編輯：周慧盈）1101227