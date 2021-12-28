中國聲稱馬斯克旗下衛星險撞太空站 大舉宣傳

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中國聲稱美國太空探索科技公司（SpaceX）旗下的星鏈衛星今年曾2度接近中國太空站。圖為11月SpaceX將53顆星鏈衛星送上軌道。（圖取自twitter.com/SpaceX）

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（中央社記者邱國強北京28日電）中國方面聲稱，美國太空探索科技公司（SpaceX）旗下的星鏈衛星，今年曾2度接近中國太空站，引起中國方面撻伐。中國專家說，此舉不排除是美國想試探中國的太空感知能力。

中國外交部今天更加入這場輿論攻勢。中國外交部發言人趙立堅今天說，事發當時中國太空人正在太空站內執行任務，出於安全考慮，太空站採取了「緊急避碰措施」。

環球網報導，中國常駐聯合國（維也納）代表團12月3日向聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發出照會指稱，由特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX旗下衛星「星鏈」（Starlink）衛星，今年7月及10月二度接近中國太空間站。

中國方面的照會還聲稱，10月間發生的緊急避碰事件中，星鏈2305衛星的「機動策略未知」，且「無法評估軌道誤差」，更存在與中國太空站碰撞的風險。

這一事件27日由環球網披露後，引起不少中國網友不滿，紛紛指稱這些衛星是「美國的太空戰爭武器」。並指責馬斯克「製造了一堆太空垃圾」，「是美國軍方的白手套」。甚至有人號召拒買特斯拉電動車，理由是「拒絕為特斯拉輸送太空戰資金」。

趙立堅在今天的中國外交部例行記者會上，以「我可以負責任地向大家證實」上述星鏈衛星二度接近中國太空站事件，並將矛頭指向美國說，美方口口聲聲宣稱「負責任外太空行為概念」，自己卻無視外太空國際條約義務，對太空人生命安全造成嚴重威脅，是「典型的雙重標準」。

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中國航太專家黃志澄27日向環球時報表示，星鏈衛星曾在緊急避碰事件中降軌，目的可能是為增強衛星在局部地區的通訊性能。他並猜測，美國可能透過這2次緊急避碰事件「探測中國的太空感知能力，測試中國是否能準確掌握它們的行動」。而在SpaceX已組建密集衛星網路下，毫無疑問會對其他國家的太空船造成威脅。（編輯：張淑伶）1101228

▼今年11月SpaceX從美國佛羅里達州發射火箭將53顆「星鏈」衛星送上軌道。